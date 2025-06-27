Путін підтримує третю зустріч у Стамбулі, аби обговорити "припинення вогню"

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що Росія готова до наступної зустрічі з Україною у Стамбулі, предметом якої може стати обговорення меморандумів сторін щодо припинення вогню.

Про це він сказав російським пропагандистам під час зустрічі в Мінську у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда".

Путін визнав, що так звані меморандуми України та Росії з пропозиціями щодо припинення вогню – це "два абсолютно протилежні меморандуми".

Він зазначив, що на попередній зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації домовились "продовжити подальші контакти" після завершення обмінів та передання тіл загиблих військових.

"Домовлялися таким чином, що після завершення цього етапу ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час", – заявив господар Кремля.

За словами Путіна, Росія готова провести зустріч у Стамбулі, а її час мають визначити керівники переговорних делегацій з обох сторін.

"А що буде предметом? Предметом, на мій погляд, має бути обговорення меморандумів як з одного, так і з іншого боку", – підсумував він.

Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором ультиматумів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо Путін також погодиться взяти в них участь.