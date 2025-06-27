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Путін підтримує третю зустріч у Стамбулі, аби обговорити "припинення вогню"

Новини — П'ятниця, 27 червня 2025, 18:37 — Олег Павлюк

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що Росія готова до наступної зустрічі з Україною у Стамбулі, предметом якої може стати обговорення меморандумів сторін щодо припинення вогню.

Про це він сказав російським пропагандистам під час зустрічі в Мінську у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда".

Путін визнав, що так звані меморандуми України та Росії з пропозиціями щодо припинення вогню – це "два абсолютно протилежні меморандуми".

Він зазначив, що на попередній зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації домовились "продовжити подальші контакти" після завершення обмінів та передання тіл загиблих військових.

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"Домовлялися таким чином, що після завершення цього етапу ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час", – заявив господар Кремля.

За словами Путіна, Росія готова провести зустріч у Стамбулі, а її час мають визначити керівники переговорних делегацій з обох сторін.

"А що буде предметом? Предметом, на мій погляд, має бути обговорення меморандумів як з одного, так і з іншого боку", – підсумував він.

Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором ультиматумів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо Путін також погодиться взяти в них участь.

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Путін Мирні переговори
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