Експосол США Брінк розповіла про свою останню розмову з українським керівництвом

Колишній посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про останню розмову з українським керівництвом перед тим, як була звільнена з посади.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Atlantic, пише "Європейська правда".

Журналіст запитав у Брінк, що думають українці влітку 2025 року про США, які "надали їм деяку, хоча й недостатню, допомогу на початку війни", на що експосол США в Києві відповіла розповіддю про свої останні дні, які вона провела в Україні.

Брінк розповіла про розмову з українським високопосадовцем, який показав план "мирного врегулювання", який на той момент був представлений Україні як можливий шлях вперед у мирних переговорах у російсько-українській війні.

"Я не буду вдаватися в подробиці цього документа, але він містив список усіх побажань Путіна. Він подивився на мене і сказав, що ми були їхнім найближчим стратегічним партнером, і це все, що він сказав", – заявила вона.

Брінк визнала, що не мала чого сказати українському посадовцю, адже сама "присвятила значну частину свого життя підтримці свободи і демократії в Україні та в ширшому європейському просторі на благо американців".

Нагадаємо, Бріджит Брінк пропрацювала на посаді посла США в Україні з травня 2022 по квітень 2025 року. Уже після звільнення вона визнала, що пішла з посади через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа.

Пізніше стало відомо, що Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.