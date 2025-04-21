Посол США опублікувала прощальне послання українцям

Американська дипломатка Бріджит Брінк 21 квітня опублікувала відео з підсумками своєї трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відео на Х Брінк заявила, що робота на посаді посла США в Україні "була честю всього мого життя".

Вона перерахувала американську підтримку Україні протягом повномасштабного вторгнення – від військової до гуманітарної, а також допомогу з реформами.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 21, 2025

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", – каже Брінк у відео.

Цього місяця Держдеп США офіційно підтвердив, що Бріджит Брінк залишає свою посаду в Україні.

За даними ЗМІ, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Бріджит Брінк почала роботу в Україні наприкінці травня 2022 року. Вона перед тим була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту, працювала в посольствах США в Сербії, на Кіпрі, в Грузії та Узбекистані.