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Посол США опублікувала прощальне послання українцям

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Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 20:44 — Олег Павлюк

Американська дипломатка Бріджит Брінк 21 квітня опублікувала відео з підсумками своєї трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відео на Х Брінк заявила, що робота на посаді посла США в Україні "була честю всього мого життя".

Вона перерахувала американську підтримку Україні протягом повномасштабного вторгнення – від військової до гуманітарної, а також допомогу з реформами.

"Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир", – каже Брінк у відео.

Цього місяця Держдеп США офіційно підтвердив, що Бріджит Брінк залишає свою посаду в Україні.

За даними ЗМІ, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Бріджит Брінк почала роботу в Україні наприкінці травня 2022 року. Вона перед тим була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту, працювала в посольствах США в Сербії, на Кіпрі, в Грузії та Узбекистані.

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