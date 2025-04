Посол США опублікувала прощальне послання українцям

Американська дипломатка Бріджит Брінк 21 квітня опублікувала відео з підсумками своєї трирічної роботи на посаді посла США в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відео на Х Брінк заявила, що робота на посаді посла США в Україні "була честю всього мого життя".

Вона перерахувала американську підтримку Україні протягом повномасштабного вторгнення – від військової до гуманітарної, а також допомогу з реформами.

Serving as U.S. Ambassador to Ukraine at this critical moment in history has been the honor of a lifetime. Thank you to all of our partners and my team at @USEmbassyKyiv. pic.twitter.com/qLcFar9ikp