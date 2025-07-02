Экс-посол США Бринк рассказала о своем последнем разговоре с украинским руководством

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о последнем разговоре с украинским руководством перед тем, как была уволена с должности.

Об этом она рассказала в интервью The Atlantic, пишет "Европейская правда".

Журналист спросил у Бринк, что думают украинцы летом 2025 года о США, которые "предоставили им некоторую, хотя и недостаточную, помощь в начале войны", на что экс-посол США в Киеве ответила рассказом о своих последних днях, которые она провела в Украине.

Бринк рассказала о разговоре с украинским чиновником, и он показал план "мирного урегулирования", который на тот момент был представлен Украине как возможный путь вперед в мирных переговорах в российско-украинской войне.

"Я не буду вдаваться в подробности этого документа, но он содержал список всех пожеланий Путина. Он посмотрел на меня и сказал, что мы были их ближайшим стратегическим партнером, и это все, что он сказал", – заявила она.

Бринк признала, что не нашла что сказать украинскому чиновнику, ведь сама "посвятила значительную часть своей жизни поддержке свободы и демократии в Украине и в более широком европейском пространстве на благо американцев".

Напомним, Бриджит Бринк проработала в должности посла США в Украине с мая 2022 по апрель 2025 года. Уже после увольнения она признала, что ушла с должности из-за несогласия с внешней политикой администрации Дональда Трампа.

Позже стало известно, что Бринк решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.