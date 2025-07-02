Чому немає сенсу купувати горілку дорожче 300 гривень?
Новини — Середа, 2 липня 2025, 15:41 — PROMOTED
Відповідає чат GPT на прикладі горілки GreenDay – преміального бренду, який не заощаджує на своїй якості.
М’якість, якість, чистота – ці характеристики вже давно не привілей дорогих пляшок. Виявляється, оптимальний баланс "ціна-якість" закінчується десь на позначці 250–300 гривень.за 0,5 л та навіть 0,7л пляшки.Все, що дорожче – часто лише про імідж, але не про напій.
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1. Спирт "Люкс" – це вже норма, а не виняток
Більшість дорогих горілок активно акцентують на тому, що використовують якийсь особливий спирт. Але варто зауважити: сьогодні спирт класу "Люкс" – це стандарт для горілки високої якості середнього цінового сегменту,
Наприклад, у складі горілки Green Day, ціна якої від 130 грн за 0,5 від грн, також використовується спирт класу "Люкс", що проходить кілька ступенів контролю.
То чому тоді деякі бренди ставлять цінник у 300–500 гривень? Це вже питання не якості спирту.
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2. Податки й упаковка однакові для всіх
Держава встановлює фіксований акциз на міцний алкоголь – приблизно 27 грн на кожну пляшку об’ємом 0,5 л. Скло, логістика, ПДВ, етикетка, марка акцизу – усе це в середньому коштує однаково незалежно від бренду.
Горілка, яка коштує 130-150 грн, проходить усі ті самі процеси, що й та, яка продається за 300+ грн. Єдине, що додається – вкладення у брендинг, рекламу, дорогі пляшки або пакування.
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3. Різниця в технології? Не завжди
Деякі виробники преміум-сегменту хизуються фільтрацією іонами золота, алмазним пилом тощо. Це добре звучить у рекламі, але чи справді відчутно в смаку?
Горілка Green Day, до прикладу, використовує класичну багаторівневу фільтрацію: вугільну, срібну, мембранну – і це робить напій м'яким, збалансованим та безпечним для організму.
На практиці – більшість споживачів не відрізнить на смак "преміум" за 300 – 400 грн від якісно виготовленої горілки за 130-250 грн.
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4. За що ми тоді насправді платимо?
Коли ціна перевищує 300 грн, варто поставити собі питання: за що конкретно я переплачую? За декоративну пляшку? За міжнародну рекламу? За глянцеву коробку?
В українських реаліях горілка – це передусім про чистоту і м’якість, а не про необгрунтовану у багатьох випадках лакшері-подачу.
Green Day доводить – переплачувати не треба,.купуючи 0,5 л за 130-150 гривень ви отримуєте і якісний спирт, і сучасні способи фільтрації, і ретельний контроль за виробництвом .
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5. Оптимальна ціна існує
Як показує ринок, якісну горілку можна купити від 130 до 300 грн. Ви платите не за назву, а за реальний продукт.
Green Day – яскравий приклад того, як можна запропонувати преміальні характеристики за середню ціну. І таких брендів – чимало.
Все, що дорожче, – це вже про хвастощі, упаковку чи "статус". А не про напій.
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Отже, якщо ваша мета – м’який смак, чистий склад і якісний спирт, немає жодної потреби переплачувати. Сегмент до 300 гривень вже охоплює всі технологічні можливості якісного виробництва.
Решта – питання маркетингу. А не здорового глузду.