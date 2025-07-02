В Германии традиционные такси требуют регулировать цены платформ Uber и Bolt

Работники традиционных таксомоторных компаний в Германии устраивают протесты во многих городах страны с призывами к более строгому регулированию платформ Uber и Bolt, обвиняя их в нечестной конкуренции.

Об этом сообщают dpa и Bild, пишет "Европейская правда".

Протесты таксистов запланированы во многих крупных городах Германии – Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Майнце, Кельне.

В Берлине они запланировали "парад такси" через парк Тиргартен рядом с парламентом, что приведет к перекрытию улиц в центре.

Таксисты обвиняют платформы Uber и Bolt в нечестной конкуренции и призывают власти ввести для них условия, сопоставимые с теми, что действуют для традиционных сервисов такси.

Суть обвинений заключается в том, что традиционные такси ограничены официальными распоряжениями местных властей относительно тарифов, тогда как Uber и Bolt – нет. Таксисты считают, что это дает им нечестное преимущество, потому что цена часто оказывается ниже.

В то же время руководитель немецкого филиала Bolt Кристоф Ган заявил, что эти меры "не спасут индустрию" и только ударят по клиентам, вызвав снижение спроса на услугу.

"Цены на такси в Германии и так очень высоки, для многих людей это, к сожалению, роскошь – они просто не могут платить столько... Призывы к большему регулированию не улучшат ситуацию, а сделают хуже всем", – прокомментировал представитель Uber.

В греческих Афинах таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах. Этот протест стал одним из серии их забастовок за последние месяцы.