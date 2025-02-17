В Афінах 19 лютого страйкуватимуть таксисти

Афінська профспілка таксистів SATA оголосила про 24-годинний страйк в Афінах цієї середи, який розпочнеться о 6 ранку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Основні вимоги включають надання таксі доступу до автобусних смуг, усунення конкуренції з боку служб прокату автомобілів з водіями та припинення незаконних знижок від Uber і Bolt.

SATA також наполягає на дотриманні правил укладання договорів таксі, збільшенні мінімальної ціни контракту на 33% та вилученні окремих положень з нового податкового законодавства. Профспілка також прагне відтермінувати обов'язкову вимогу щодо транспортних засобів з нульовим рівнем викидів для таксі до 2035 року, замість 2026 року.

Афінська профспілка таксистів також звернулася за підтримкою до Грецької федерації та інших профспілок таксистів.

Майбутній страйк таксистів є частиною ширшого страйку та зупинки роботи, що відбуваються цього тижня у низці секторів.

У понеділок вчителі державних шкіл провели тригодинний страйк на знак протесту проти створення 22 так званих "державних шкіл Онассіса" в неблагополучних районах.

У вівторок страйкуватимуть журналісти, вимагаючи підписання колективних трудових угод, а це означає, що в середу газети не виходитимуть.

Крім того, деякі працівники охорони здоров'я проведуть страйк у середу, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Нагадаємо, у Фінляндії з понеділка почався кількаденний страйк працівників роздрібної торгівлі, до якого долучаються працівники більшості мереж продуктових супермаркетів по всій території країни.

А у Бельгії минулого тижня через протести проти пенсійної реформи зупинилось авіасполучення.