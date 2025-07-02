В австрійських Альпах загинули двоє туристів з Німеччини

Австрійська поліція повідомила про загибель двох туристів з Німеччини, яких почали шукати після сповіщення від родичів про те, що вони не виходять на зв’язок.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в австрійському Тіролі в районі комуни Фальс. Ввечері у вівторок рятувальники отримали повідомлення від родичів 28-річної туристки з Німеччини і її 34-річного компаньйона про те, що вони пішли в гори і не повернулися у домовлений час.

Гірська рятувальна служба почала пошукову операцію з використанням двох гелікоптерів. Наступного дня обох знайшли мертвими біля північного підніжжя гірського хребта Гюттенграт.

Причини загибелі поки невідомі. Втім, маршрут вважається складним і таким, що потребує певної альпіністської підготовки. Також того дня була несприятлива погода.

За кілька днів до цього смертельного інциденту приблизно у тому ж районі загинула дівчина.

У червні у французьких Піренеях знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому.

В Іспанії цього тижня двоє людей загинули через масштабну лісову пожежу.