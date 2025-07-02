В австрийских Альпах погибли двое туристов из Германии

Австрийская полиция сообщила о гибели двух туристов из Германии, которых начали искать после сообщения от родственников о том, что они не выходят на связь.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в австрийском Тироле в районе коммуны Фальс. Вечером во вторник спасатели получили сообщение от родственников 28-летней туристки из Германии и ее 34-летнего компаньона о том, что они ушли в горы и не вернулись в оговоренное время.

Горная спасательная служба начала поисковую операцию с использованием двух вертолетов. На следующий день обоих нашли мертвыми у северного подножия горного хребта Хюттенграт.

Причины гибели пока неизвестны. Впрочем, маршрут считается сложным и требующим определенной альпинистской подготовки. Также в тот день была неблагоприятная погода.

За несколько дней до этого смертельного инцидента примерно в том же районе погибла девушка.

В июне во французских Пиренеях нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад.

В Испании на этой неделе два человека погибли из-за масштабного лесного пожара.