Разведка Швейцарии говорит о высокой угрозе шпионажа, особенно Китая и РФ

Федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила, что угроза шпионажа в стране в условиях роста глобальной нестабильности является высокой, причем основные угрозы исходят от России и Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В свежем обзоре швейцарской разведки подчеркивается, что ситуация с безопасностью вокруг государства "ухудшается с каждым годом".

"Над миром нависает глобальная конфронтация между США, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой. Это имеет прямые последствия для Швейцарии: угроза шпионажа высока, а деятельность по распространению оружия растет", – говорится в обзоре.

Разведка Швейцарии считает, что в стране действуют несколько иностранных агентов, которые выдают себя "за дипломатов, бизнесменов, представителей СМИ или туристов".

"Наибольшая угроза шпионажа исходит от России и Китая, которые имеют мощную разведывательную сеть в Швейцарии. Они интересуются федеральными органами власти, компаниями, международными организациями и научно-исследовательскими учреждениями", – указывается в обзоре.

При этом, отмечает Федеральная разведывательная служба Швейцарии, именно Китай и Россия располагают достаточными ресурсами для слежения за иностранными и швейцарскими целями.

В докладе говорится, что Москва и Пекин будут продолжать проводить в Швейцарии разведывательные операции против западных государств, в частности подготовку к гибридной войне.

По данным швейцарских СМИ, в Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе.

Еще в 2022 году разведка Швейцарии указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России.

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