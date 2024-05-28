Швейцарія посилить заходи для висилки російських шпигунів

Верхня палата парламенту Швейцарії пізно ввечері в понеділок підтримала пропозицію про посилення заходів щодо висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Депутати верхньої палати 32 голосами "за" і 9 "проти" підтримали пропозицію "систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів".

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення безпеки і захищає себе", – заявила у зверненні до парламенту президентка Віола Амгерд трохи більше ніж за два тижні до того, як її уряд готується прийняти десятки країн на мирних переговорах щодо України.

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Амгерд зазначила, що уряд хоче послідовно висилати офіцерів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої держави.

Франциска Рот, депутатка від лівоцентристських соціал-демократів, одна з прихильниць цього заходу, заявила, що нейтральна Швейцарія є "магнітом" для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій. Вона додала, що це особливо стосується російських шпигунів.

Стверджуючи, що Швейцарія повинна продемонструвати "нульову толерантність" до шпигунства, Рот сказала, що пропозиція має слугувати зміцненню механізмів контролю і висилки шпигунів. Оскільки нижня палата парламенту вже підтримала цю пропозицію в грудні, тепер уряд повинен діяти відповідно до неї.

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.

Ще 2022 року розвідка Швейцарії вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії.