Кокаїн у фургоні з дипломатом: у Болгарії виявили контрабанду наркотиків на 20 млн євро

Болгарські прикордонники повідомили в неділю, що вилучили одну з найбільших партій кокаїну з фургона з бельгійськими номерами, який прямував до Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Майже 206 кілограмів кокаїну стали найбільшою партією, вилученою на сухопутному кордоні Болгарії.

Під час огляду автомобіля було виявлено наркотики на суму 20 мільйонів євро. Наркотики були заховані в 179 запечатаних пакетах, які перебували серед особистих речей у п'яти валізах.

Прокурор Хасково Іван Стоянов ідентифікував трьох осіб, які намагалися перетнути кордон з Туреччиною, як 40-річного дипломата з Конго, акредитованого в Бельгії, 54-річного громадянина Бельгії та 43-річного болгарського водія.

Стоянов повідомив журналістам, що їм загрожує до 20 років в'язниці, якщо їх визнають винними в незаконному обігу наркотиків.

Спільно з партнерськими організаціями в інших країнах ЄС розпочато розслідування щодо походження кокаїну та його кінцевих одержувачів.

Болгарія, яка в останні роки вжила заходів проти наркотрафіку, вважається транзитним пунктом на балканській трасі, яка використовується для постачання Західній Європі героїну з Азії та Близького Сходу, а також кокаїну з Латинської Америки.

Бельгія, Нідерланди та Британія нещодавно ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – було вилучено 5 млн євро.

А 14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.