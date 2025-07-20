Кокаин в фургоне с дипломатом: в Болгарии обнаружили контрабанду наркотиков на 20 млн евро

Болгарские пограничники сообщили в воскресенье, что изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Почти 206 килограммов кокаина стали крупнейшей партией, изъятой на сухопутной границе Болгарии.

При осмотре автомобиля были обнаружены наркотики на сумму 20 миллионов евро. Наркотики были спрятаны в 179 запечатанных пакетах, которые находились среди личных вещей в пяти чемоданах.

Прокурор Хасково Иван Стоянов идентифицировал трех человек, которые пытались пересечь границу с Турцией, как 40-летнего дипломата из Конго, аккредитованного в Бельгии, 54-летнего гражданина Бельгии и 43-летнего болгарского водителя.

Стоянов сообщил журналистам, что им грозит до 20 лет тюрьмы, если их признают виновными в незаконном обороте наркотиков.

Совместно с партнерскими организациями в других странах ЕС начато расследование по происхождению кокаина и его конечных получателей.

Болгария, которая в последние годы приняла меры против наркотрафика, считается транзитным пунктом на балканской трассе, которая используется для поставок в Западную Европу героина из Азии и Ближнего Востока, а также кокаина из Латинской Америки.

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

А 14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.