ЗМІ: третій раунд переговорів між Україною і РФ можливий у Стамбулі цього тижня

Цього тижня у турецькому Стамбулі може відбутися третій раунд прямих переговорів між представниками України та Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили українські, турецькі та російські ЗМІ з посиланням на джерела.

Зокрема, турецький підрозділ Forbes, посилаючись на дані дипломатичних джерел, вказує, що переговори планується провести в середу або в четвер. Точна інформація про місце, час та рівень делегацій не повідомляється.

Зазначається, що нові переговори в Стамбулі будуть присвячені обмеженому колу питань на технічному рівні. Вони можуть зосередитися на таких питаннях, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах.

Зі свого боку, "Суспільне" отримало від поінформованого джерела інформацію, що переговори можуть відбутись у вівторок або в середу, і що все залежить від виконання домовленостей попереднього раунду.

Російське агентство ТАСС вказує, що новий раунд переговорів у Стамбулі можливий наприкінці тижня.

На вихідних президент Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести наступну зустріч цього тижня.

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Владімір Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.