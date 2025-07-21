СМИ: третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться в Стамбуле на этой неделе

На этой неделе в турецком Стамбуле может состояться третий раунд прямых переговоров между представителями Украины и России.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили украинские, турецкие и российские СМИ со ссылкой на источники.

В частности, турецкое подразделение Forbes, ссылаясь на данные дипломатических источников, указывает, что переговоры планируется провести в среду или в четверг. Точная информация о месте, времени и уровне делегаций не сообщается.

Отмечается, что новые переговоры в Стамбуле будут посвящены ограниченному кругу вопросов на техническом уровне. Они могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.

Со своей стороны,"Суспільне" получило от информированного источника информацию, что переговоры могут состояться во вторник или в среду, и что все зависит от выполнения договоренностей предыдущего раунда.

Российское агентство ТАСС указывает, что новый раунд переговоров в Стамбуле возможен в конце недели.

На выходных президент Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести следующую встречу на этой неделе.

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором заведомо неприемлемых ультиматумов.

Несмотря на это, хозяин Кремля Владимир Путин заявил, будто Москва готова к следующей встрече с украинской делегацией.