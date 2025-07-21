У Молдові анонсували навчання за участю військових США та Румунії

У Молдові з 4 по 18 серпня пройдуть багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2025 ("Вогняний щит-2025") за участю молдовських, румунських і американських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Відомство попередило, що у зв’язку з навчаннями дорогами країни буде пересуватися військова техніка.

"Навчання Scutul de Foc, що проводяться з 2015 року, стали важливою традицією, що дозволяє молдовським військовим проходити підготовку разом з румунськими та американськими колегами", – зазначили в міністерстві.

Міноборони також зауважило, що військова техніка рухатиметься дорогами переважно вночі, не порушуючи дорожній рух.

"Міжнародні військові навчання стали улюбленою темою дезінформаторів. Рекомендуємо громадянам отримувати інформацію з надійних джерел, щоб уникнути поширення фейків і маніпуляцій", – додали у відомстві.

Раніше Міністерству оборони Молдови довелось спростовувати поширювані проросійськими акаунтами у соцмережах твердження про участь молдовських військових у війні в Україні.

Також міністерству довелося публікувати спростування щодо нібито дозволу Молдови на транзит територією країни винищувачів F-16 для України.