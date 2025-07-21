Глава МЗС Франції у Києві: ми продовжимо тиснути на Путіна

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва пообіцяв продовжити тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це він заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Барро опублікував світлини, на яких він оглядає наслідки російського нічного обстрілу – зокрема, у районі станції метро "Лук'янівська".

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади – всі вони зазнали основного удару смертоносного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Владіміра Путіна", – пообіцяв Барро.

La nuit dernière, des frappes russes ont visé quatre districts de Kyiv. Station de métro, magasins, jardins d’enfants, école maternelle, ont subi de plein fouet la violence meurtrière du Kremlin.



En Européens, nous continuerons d’accroître la pression sur Vladimir Poutine. pic.twitter.com/4cnhFGJ5Xk – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025

Нагадаємо, Барро у понеділок в рамках свого візиту як почесний гість візьме участь у нараді послів України.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.