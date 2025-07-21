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Глава МЗС Франції у Києві: ми продовжимо тиснути на Путіна

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Новини — Понеділок, 21 липня 2025, 15:19 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва пообіцяв продовжити тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це він заявив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Барро опублікував світлини, на яких він оглядає наслідки російського нічного обстрілу – зокрема, у районі станції метро "Лук'янівська".

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади – всі вони зазнали основного удару смертоносного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Владіміра Путіна", – пообіцяв Барро.

Нагадаємо, Барро у понеділок в рамках свого візиту як почесний гість візьме участь у нараді послів України.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.

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