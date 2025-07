Сибіга показав візит десятків українських послів на Запоріжжя

Глава МЗС України Андрій Сибіга показав, як десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя.

Як повідомляє "Європейська правда", глава МЗС опублікував фото з візиту у соцмережі Х.

"Сьогодні ми відвідали лінію фронту в Запоріжжі та Запорізькій області, а також Оріхівський район разом з усіма послами України в різних країнах світу. Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу", – прокоментував міністр.

Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.



The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.



Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4