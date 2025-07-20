Сибіга показав візит десятків українських послів на Запоріжжя

Глава МЗС України Андрій Сибіга показав, як десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя.

Як повідомляє "Європейська правда", глава МЗС опублікував фото з візиту у соцмережі Х.

"Сьогодні ми відвідали лінію фронту в Запоріжжі та Запорізькій області, а також Оріхівський район разом з усіма послами України в різних країнах світу. Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу", – прокоментував міністр.

Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.



The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.



Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 20, 2025

Посли України, додав Сибіга, побачили будинки, зруйновані російськими ударами, оборонні окопи на передовій, безпечну підземну школу, критичну інфраструктуру, ключові промислові об'єкти та вшанували пам'ять загиблих українських героїв біля меморіалу "Дерево життя".

"Такі візити дають нове розуміння того, як живуть люди в Україні, через що вони проходять і які їхні найнагальніші потреби. Вони надають дипломатам нової мотивації бути більш переконливими та досягати більш відчутних результатів", – написав Сибіга.

Завтра, додав він, президент Володимир Зеленський відкриє конференцію послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

Зелнеський повідомив у неділю, що отримав доповідь Сибіги, у рамках якої було погоджено рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Очікується, що новим послом у США стане колишня віцепрем’єрка з інтеграції до ЄС і НАТО Ольга Стефанішина.