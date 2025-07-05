Туск у середині липня планує оголосити масштабні зміни в уряді

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у пʼятницю обговорив з лідерами своєї коаліції план перестановок в уряді, який має бути оголошений у найближчі тижні.

Про це в коментарі RMF FM сказав речник польського уряду Адам Шлапка, передає "Європейська правда".

Зустріч Туска з лідером партії "Польща 2050", спікером Сейму Шимоном Головнею і лідерами Польської селянської партії Владиславом Косіняком-Камишем та Влодзіміром Чажастим тривала чотири години.

Лідери коаліційних партій обговорили, серед іншого, реконструкцію уряду Польщі для ефективнішого управління державою, підтвердив Шлапка.

Чажастий сказав журналістам після зустрічі, що "всі рішення ухвалені", а їхні деталі оголосять 15 липня. Речник польського уряду не уточнив дати перестановок в уряді.

За даними ЗМІ, Туск запропонував коаліції скоротити кількість міністрів і віце-міністрів на 20%, а також створити два "суперміністерства" – економіки і відповідального за цифровізацію, освіту та спорт.

Про наміри провести перестановки в уряді премʼєр Польщі заявив ще у травні – до того, як кандидат влади на виборах президента Рафал Тшасковський програв вибори.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало найвищий рівень невдоволення урядом Дональда Туска за увесь час його роботи.