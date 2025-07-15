Каллас: Ізраїль має поліпшити гуманітарну ситуацію у секторі Гази

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Ізраїль повинен вжити додаткових заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Про це вона заявила у вівторок, 15 липня, під час спілкування із журналістами у Брюсселі, пише Politico, передає "Європейська правда".

За словами Каллас, ЄС бачить деякі позитивні ознаки щодо перетину кордонів, відновлення ліній електропередач, забезпечення водопостачання, а також прибуття більшої кількості вантажівок з гуманітарною допомогою.

"Але, звичайно, нам потрібно бачити більше, щоб побачити реальне поліпшення ситуації для людей на місцях", – наголосила вона.

Каллас мала на увазі угоду, укладену минулого тижня, за якою Ізраїль обіцяє поставити більше продовольства, палива та інших предметів першої необхідності до Гази.

Як пише видання, Каллас має представити список варіантів "покарань" для Ізраїля, від призупинення торговельних відносин до скорочення обміну студентами. Ці варіанти є наслідком перегляду ЄС торговельної угоди з Ізраїлем, в ході якого було встановлено, що держава не виконує своїх гуманітарних зобов'язань у Газі.

Попри це, кілька обізнаних дипломатів ЄС повідомили, що країни навряд чи будуть серйозно наполягати на вживанні будь-яких із цих заходів.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.