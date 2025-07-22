Білий дім: Трампа заскочили зненацька удари Ізраїля по Сирії

Президент США Дональд Трамп був "заскочений зненацька" бомбардуванням Сирії Ізраїлем.

Про це заявили у Білому домі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Трамп "має хороші робочі стосунки з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і підтримує з ним постійний зв'язок".

Водночас вона зауважила, що удари по Сирії "заскочили його зненацька".

"Він був здивований бомбардуванням Сирії, а також бомбардуванням католицької церкви в Газі", – сказала вона.

Зазначимо, у вівторок, 15 липня, Ізраїль завдав удару по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням та озброєними бедуїнськими племенами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, станом на суботу внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.

Ізраїль заявив, що колона перетнула демілітаризовану зону на півдні Сирії, на якій Ізраїль наполягає, та що сирійська армія бере участь в атаках на друзьку меншину, що Сирія заперечує.

Спеціальний представник США Том Барак звернувся до ізраїльських колег із проханням утриматися від подальших дій, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. За словами американського посадовця, Ізраїль погодився.

Однак після короткої паузи Ізраїль продовжив та навіть посилив удари. У середу ізраїльські бомбардування були спрямовані на штаб-квартиру сирійських збройних сил та район поблизу президентського палацу.

Після цього ЗМІ писали, що у Білому домі все гучніше лунає невдоволення діями Нетаньягу – в адміністрації Трампа вважають, що він вийшов з-під контролю.