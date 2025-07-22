Белый дом: Трампа застали врасплох удары Израиля по Сирии

Президент США Дональд Трамп был "застигнут врасплох" бомбардировкой Сирии Израилем.

Об этом заявили в Белом доме, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "имеет хорошие рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поддерживает с ним постоянную связь".

В то же время она отметила, что удары по Сирии "застали его врасплох".

"Он был удивлен бомбардировкой Сирии, а также бомбардировкой католической церкви в Газе", – сказала она.

Отметим, во вторник, 15 июля, Израиль нанес удар по колонне сирийских танков, которая направлялась в город Сувейда в ответ на кровавые столкновения между друзским ополчением и вооруженными бедуинскими племенами. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по состоянию на субботу в результате этих столкновений погибло более 700 человек.

Израиль заявил, что колонна пересекла демилитаризованную зону на юге Сирии, на которой Израиль настаивает, и что сирийская армия участвует в атаках на друзское меньшинство, что Сирия отрицает.

Специальный представитель США Том Барак обратился к израильским коллегам с просьбой воздержаться от дальнейших действий, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. По словам американского чиновника, Израиль согласился.

Однако после короткой паузы Израиль продолжил и даже усилил удары. В среду израильские бомбардировки были направлены на штаб-квартиру сирийских вооруженных сил и район вблизи президентского дворца.

После этого СМИ писали, что в Белом доме все громче звучит недовольство действиями Нетаньяху – в администрации Трампа считают, что он вышел из-под контроля.