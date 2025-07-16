ЄС закликав Ізраїль припинити обстріли Сирії, де спалахнуло міжконфесійне насильство

Європейський Союз закликав Ізраїль негайно припинити удари по об'єктах сирійського уряду, а також заявив, що Сирія повинна владнати етнічний конфлікт на півдні країни.

Про це речник Європейської комісії Ануар Ель Ануні сказав агентству AFP, пише "Європейська правда".

"Ми закликаємо Ізраїль негайно припинити удари по сирійській території, в тому числі по ключових установах в Дамаску, які ставлять під загрозу життя цивільного населення і можуть підірвати перехідний процес в Сирії", – заявив Ануні.

Він додав, що ЄС закликаємо перехідні органи влади Сирії досягти деескалації ситуації в південному місті Сувейда, "яка вже призвела до значних людських втрат".

У середу Ізраїль завдав удару по військовому штабу в Дамаску і перекинув додаткові війська до прикордонної зони, пояснивши ці кроки прагненням запобігти подальшим нападам на громаду друзів – релігійну спільноту, яку Єврейська держава зобовʼязалась захищати.

У Сувейді останні кілька днів тривають кровопролитні бої між друзами, бедуїнськими угрупованнями та сирійськими військами. За оцінками Сирійської обсерваторії з прав людини, в зіткненнях загинули майже 250 людей, з них понад 20 були страчені.

Ізраїль звинуватив нову владу Сирії на чолі з президентом Ахмедом аль-Шараа в керівництві бойовими діями проти друзів. Сирійська влада це заперечує і каже, що відправила додаткові війська в Сувейду, щоб спробувати покласти край насильству.

У березні ЄС привітав формування перехідного уряду Сирії та висловив готовність до співпраці з ним, але наголосив на необхідності інклюзивного політичного процесу в країні.

Наприкінці травня Європейський Союз скасував усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.