З Німеччини вдруге за 7 днів вирушив депортаційний рейс, цього разу до Іраку

У вівторок 22 липня з Німеччини вирушив другий за останні сім днів депортаційний рейс.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Літак з іноземцями, щодо яких Німеччина ухвалила рішення про депортацію, вилетів близько 11 ранку з Лейпцига до Багдаду. Кількість депортованих наразі не повідомляють.

Рейс виконав чартерний літак турецької авіакомпанії. Він прибув до Лейпцига напередодні.

Минулої п’ятниці відбувся перший депортаційний рейс з часу приходу до влади уряду Фрідріха Мерца. Ним близько 80 афганців, засуджених у Німеччині за різні злочини, відправили до Афганістану.

Рейс розкритикували деякі політичні групи, зокрема "Зелені". Лідер політсили Фелікс Банащак висловив сумнів у тому, що це суттєво покращить безпекову ситуацію у Німеччині, та зауважив, що після повернення ці чоловіки потрапляють під вплив "Талібану", можуть отримати підготовку як терористи і знову вирушити у Європу.

Вперше з часів повернення "Талібану" Німеччина депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану у серпні 2024 року.

Нагадаємо, раніше у липні глави МВС шести країн ЄС домовилися про жорсткіші правила притулку та депортації.