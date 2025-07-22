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З Німеччини вдруге за 7 днів вирушив депортаційний рейс, цього разу до Іраку

Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 15:15 — Марія Ємець

У вівторок 22 липня з Німеччини вирушив другий за останні сім днів депортаційний рейс.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Літак з іноземцями, щодо яких Німеччина ухвалила рішення про депортацію, вилетів близько 11 ранку з Лейпцига до Багдаду. Кількість депортованих наразі не повідомляють. 

Рейс виконав чартерний літак турецької авіакомпанії. Він прибув до Лейпцига напередодні. 

Минулої п’ятниці відбувся перший депортаційний рейс з часу приходу до влади уряду Фрідріха Мерца. Ним близько 80 афганців, засуджених у Німеччині за різні злочини, відправили до Афганістану

Рейс розкритикували деякі політичні групи, зокрема "Зелені". Лідер політсили Фелікс Банащак висловив сумнів у тому, що це суттєво покращить безпекову ситуацію у Німеччині, та зауважив, що після повернення ці чоловіки потрапляють під вплив "Талібану", можуть отримати підготовку як терористи і знову вирушити у Європу. 

Вперше з часів повернення "Талібану" Німеччина депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану у серпні 2024 року. 

Нагадаємо, раніше у липні глави МВС шести країн ЄС домовилися про жорсткіші правила притулку та депортації.

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Німеччина
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