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З Німеччини депортували до Афганістану ще 80 афганців з судимостями

Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 14:04 — Марія Ємець

18 липня з Німеччини здійснили перший за нового уряду депортаційний рейс з громадянами Афганістану, що отримали судові вироки за проблеми з законом. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Депортаційний рейс для 81 афганця здійснили чартерним літаком Qatar Airways, він вирушив з німецького Лейпцига напряму до Кабула. 

В МВС Німеччини повідомили, що серед депортованих – багато засуджених за насильницькі і сексуальні злочини. 

Депортованим видали по тисячі євро готівкою на покриття перших потреб після повернення в Афганістан. Цей крок передусім є запобіжником від того, щоб німецькі суди не завернули рішення про депортацію на підставі того, що особа після прибуття опиняється без будь-яких засобів для існування.  

За інформацією SPIEGEL, Берлін домовлявся про депортаційний рейс за посередництва Катару – щоб не мати прямих перемовин з "Талібаном". 

За даними журналістів, з Кабула сигналізували, що будуть сприяти поверненню з Німеччини проблемних афганських громадян, якщо Берлін зробить кроки до дипломатичного визнання влади "Талібану". 

Втім, наскільки відомо, зовнішня розвідка Німеччини зберігає активну присутність у Кабулі і налагодила контакти з силовими структурами режиму "Талібану".

Вперше з часів повернення "Талібану" Німеччина депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану у серпні 2024 року. 

Нагадаємо, також у Німеччині тривають суперечки щодо подальшої долі афганців, яким після повернення "Талібану" на батьківщині загрожує розправа і які розраховували на притулок у Німеччині. Багато таких людей очікують на евакуацію до Німеччини у Пакистані. З приходом нової влади, серед обіцянок якої була протидія міграції, рейси призупинили. 

Нещодавно німецький суд ухвалив рішення на користь однієї з таких афганських жінок та її родини, яким пообіцяли захист у Німеччині. 

Також стало відомо, що Британія розробила таємну схему евакуації тисяч афганців, які опинились під загрозою через витік даних. 

Тим часом Польща цього тижня депортувала 40 осіб, громадян Грузії та Молдови. 

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Німеччина Афганістан
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