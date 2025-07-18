Глави МВС шести країн ЄС домовилися про жорсткіші правила притулку та депортації

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт і п'ять його європейських колег у п'ятницю, 18 липня, домовилися про низку заходів щодо посилення правил надання притулку в Європейському Союзі, включаючи дозвіл на депортацію до Афганістану і Сирії як стандартну практику.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Добріндт зустрівся зі своїми колегами з Франції, Польщі, Австрії, Чехії та Данії, а також з комісаром ЄС з внутрішніх справ Магнусом Бруннером.

До цілей політики щодо надання притулку, узгоджених 18 липня, які потребують схвалення Брюсселя, входять усунення законодавчих перешкод для переведення відхилених шукачів притулку до безпечних центрів за межами ЄС та забезпечення процедур надання притулку в третіх країнах.

"Ми поділяємо переконання, що Європа повинна діяти рішуче і єдино, щоб ефективно зменшити нелегальну міграцію", – заявили міністри.

Депортації до таких країн, як Афганістан і Сирія, повинні бути відновлені як стандартна практика, а громадяни країн, які не співпрацюють у питаннях депортації, повинні зіткнутися з візовими обмеженнями, наголосили вони.

Зустріч відбулася після того, як новий уряд Німеччини в п'ятницю депортував 81 афганця літаком до їхньої рідної країни.

Нагадаємо, у Німеччині тривають суперечки щодо подальшої долі афганців, яким після повернення "Талібану" на батьківщині загрожує розправа і які розраховували на притулок у Німеччині. Багато таких людей очікують на евакуацію до Німеччини у Пакистані. З приходом нової влади, серед обіцянок якої була протидія міграції, рейси призупинили.

Нещодавно німецький суд ухвалив рішення на користь однієї з таких афганських жінок та її родини, яким пообіцяли захист у Німеччині.

Також стало відомо, що Британія розробила таємну схему евакуації тисяч афганців, які опинились під загрозою через витік даних.

Тим часом Польща цього тижня депортувала 40 осіб, громадян Грузії та Молдови.