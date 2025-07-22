Біля столиці Болгарії третю добу борються з лісовою пожежею
У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.
Пожежа спалахнула в суботу ввечері в Сливниці, що за 22 кілометри від болгарської столиці, та швидко поширилася через сильний вітер.
Вогонь швидко охопив велику територію і зрештою досяг території навчального центру Сливниця. Для гасіння залучили майже три десятки болгарських військовослужбовців.
Пізніше пожежа поширилася за межі Сливниці і перекинулася на місто Костинброд, а також кілька сусідніх сіл. Через складність ситуації влада оголосила надзвичайний стан у Костинброді.
У вівторок Міністерство оборони Болгарії повідомило, що понад 50 болгарських військовослужбовців та вісім одиниць техніки продовжують боротьбу з великою пожежею, що спалахнула в Сливниці.
По всій Болгарії раніше оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки з огляду на спеку. У Софії прогнозують температуру до 42 градусів за Цельсієм.
Минулого тижня на півночі та півдні Франції тривала боротьба з двома лісовими пожежами, зокрема в легендарному Броселіандському лісі.
Велику лісову пожежу гасили також на півночі Португалії, через неї довелось евакуювати мешканців кількох сіл.