Возле столицы Болгарии третью сутки борются с лесным пожаром

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Пожар вспыхнул в субботу вечером в Сливнице, что в 22 километрах от болгарской столицы, и быстро распространился из-за сильного ветра.

Огонь быстро охватил большую территорию и в конечном итоге достиг территории учебного центра Сливница. Для тушения привлекли почти три десятка болгарских военнослужащих.

Позже пожар распространился за пределы Сливницы и перекинулся на город Костинброд, а также несколько соседних сел. Из-за сложности ситуации власти объявили чрезвычайное положение в Костинброде.

Во вторник Министерство обороны Болгарии сообщило, что более 50 болгарских военнослужащих и восемь единиц техники продолжают борьбу с крупным пожаром, вспыхнувшим в Сливнице.

По всей Болгарии ранее объявили повышенный уровень пожарной опасности в связи с жарой. В Софии прогнозируют температуру до 42 градусов по Цельсию.

На прошлой неделе на севере и юге Франции продолжалась борьба с двумя лесными пожарами, в частности в легендарном Бросельянском лесу.

Большой лесной пожар тушили также на севере Португалии, из-за него пришлось эвакуировать жителей нескольких сел.