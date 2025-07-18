На півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання у Броселіандському лісі на півночі країни, що широко відомий з легенд про короля Артура, вже локалізували. Там вогонь пошкодив 120 гектарів території. На місці залучені 270 пожежників. У цій місцевості пожежі ставалися і в попередні роки.

🔥🌳 #FeuDeForêt dans la forêt de Brocéliande (35)

👨‍🚒 Plus de 200 sapeurs-pompiers des @SDIS35officiel et @pompiers_56 sont engagés

✈️ Un #Dash et 2 Air Tractor sont également mobilisés en appui des forces au sol

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes @bretagnegouv. pic.twitter.com/AVL9kp6cea – Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 17, 2025

Більш масштабна та небезпечна пожежа триває у середземноморському департаменті Буш-дю-Рон у муніципалітеті Мартіг, на межі природи та індустріальної зони, де вогонь вже знищив 200 гектарів і залишається неконтрольованим.

⚠️🔥🚒: Situation #critique à #Martigues (13) : un #incendie de #forêt, incontrôlable, continue de ravager la région. Déjà 150 hectares sont partis en fumée, et nous venons d’apprendre que des #habitants ont dû être évacués !🚨



👨‍🚒 Plus de 800 #pompiers sont mobilisés pour… pic.twitter.com/iWeA8z2g9F – vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 17, 2025

У місцевій пожежно-рятувальній службі розповіли, що станом на ранок п’ятниці там залучені близько 970 вогнеборців.

🔥L'#incendie de #Martigues a brûlé 240Ha de végétation cette nuit et n'est toujours pas éteint ce matin bien que la situation se soit améliorée grâce à l'arrêt du mistral. Environ 1000 pompiers sont engagés sur ce feu. pic.twitter.com/l01kDRKnVM – Meteo60 (@meteo60) July 18, 2025

"Це дуже особлива місцевість, у попередні роки тут вже були пожежі. Одна з цілей пожежників – захист заводу з виробництва біопалива у Ля Мед, це дуже індустріалізована зона", – зазначив речник.

Під загрозою опинилися також 120 житлових будинків, евакуйованих мешканців ще з вечора розмістили у центрах допомоги, влаштованих місцевою владою. "На даному етапі неможливо встановити можливі пошкодження домівок", – зазначили у префектурі.

Велику лісову пожежу гасять також на півночі Португалії, через неї довелось евакуювати мешканців кількох сіл.