Укр Рус Eng

У Франції борються з двома лісовими пожежами, одна з них – у легендарному лісі

фото, відео
Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 08:56 — Марія Ємець

На півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Займання у Броселіандському лісі на півночі країни, що широко відомий з легенд про короля Артура, вже локалізували. Там вогонь пошкодив 120 гектарів території. На місці залучені 270 пожежників. У цій місцевості пожежі ставалися і в попередні роки

Більш масштабна та небезпечна пожежа триває у середземноморському департаменті Буш-дю-Рон у муніципалітеті Мартіг, на межі природи та індустріальної зони, де вогонь вже знищив 200 гектарів і залишається неконтрольованим. 

У місцевій пожежно-рятувальній службі розповіли, що станом на ранок п’ятниці там залучені близько 970 вогнеборців.  

"Це дуже особлива місцевість, у попередні роки тут вже були пожежі. Одна з цілей пожежників – захист заводу з виробництва біопалива у Ля Мед, це дуже індустріалізована зона", – зазначив речник.

Під загрозою опинилися також 120 житлових будинків, евакуйованих мешканців ще з вечора розмістили у центрах допомоги, влаштованих місцевою владою. "На даному етапі неможливо встановити можливі пошкодження домівок", – зазначили у префектурі. 

Велику лісову пожежу гасять також на півночі Португалії, через неї довелось евакуювати мешканців кількох сіл.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція стихійні лиха
Реклама: