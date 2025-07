На півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання у Броселіандському лісі на півночі країни, що широко відомий з легенд про короля Артура, вже локалізували. Там вогонь пошкодив 120 гектарів території. На місці залучені 270 пожежників. У цій місцевості пожежі ставалися і в попередні роки.

🔥🌳 #FeuDeForêt dans la forêt de Brocéliande (35)

👨‍🚒 Plus de 200 sapeurs-pompiers des @SDIS35officiel et @pompiers_56 sont engagés

✈️ Un #Dash et 2 Air Tractor sont également mobilisés en appui des forces au sol

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes @bretagnegouv. pic.twitter.com/AVL9kp6cea