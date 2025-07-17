На півночі Португалії через лісову пожежу евакуювали кілька сіл

На півночі Португалії борються з великою лісовою пожежею у муніципалітеті Саброса, через неї довелось залишити домівки мешканцям двох населених пунктів.

Про це повідомляє Publico, пише "Європейська правда".

Займання сталось у лісовому масиві північніше міста Саброса. Вогонь важко стримувати через сильні вітри і спекотну літню погоду.

Через загрозу евакуювали 50 мешканців найближчих двох сіл Делгада і Вале дас Гатас. Вогонь поки не дістався до житлових будинків, але наблизився впритул. Постраждалих серед мешканців немає.

Станом на вечір середи, до боротьби з пожежею були залучені майже 370 вогнеборців і 7 спецлітаків. Загалом протягом середи працювали 12 літаків.

Нагадаємо, у німецькій Саксонії після дощових вихідних приборкали "пожежу десятиліть" у заповіднику довкола полігону, що тривала з 1 липня.

У Туреччині під час серії лісових пожеж цього літа в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей. Численні лісові пожежі у цьому сезоні були також у Греції, в одному з випадків жінку, чий недопалок став причиною нещастя, засудили до тюремного терміну.