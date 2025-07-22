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В Турции снова борются с масштабными лесными пожарами

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Новости — Вторник, 22 июля 2025, 19:03 — Мария Емец

В Турции тушат лесные пожары в провинции Сакарья, в районе городов Биледжик и Эскишехир.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в понедельник в районах Гейве и Хендек и распространился в направлении Беледжика. Еще два пожара бушуют в районе городов Эскишехир и Карабюк.

 

К тушению пожара привлечены наземные команды, спецсамолеты и вертолеты – всего почти 900 пожарных, также присоединяются местные жители. В некоторых местах огонь подошел близко к домам.

В районе Беледжика эвакуировали жителей четырех сел.

Автомобильная дорога Мекедже-Бозююк, которую вчера перекрывали из-за пожара, снова доступна для проезда.

Во время июньской серии лесных пожаров в Турции эвакуировали около 50 тысяч человек.

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.

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Турция стихийные бедствия
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