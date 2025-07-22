В Турции снова борются с масштабными лесными пожарами

В Турции тушат лесные пожары в провинции Сакарья, в районе городов Биледжик и Эскишехир.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в понедельник в районах Гейве и Хендек и распространился в направлении Беледжика. Еще два пожара бушуют в районе городов Эскишехир и Карабюк.

К тушению пожара привлечены наземные команды, спецсамолеты и вертолеты – всего почти 900 пожарных, также присоединяются местные жители. В некоторых местах огонь подошел близко к домам.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor https://t.co/ysXMV2mM2b pic.twitter.com/FEHMJG9Wnu – Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 22, 2025

В районе Беледжика эвакуировали жителей четырех сел.

Автомобильная дорога Мекедже-Бозююк, которую вчера перекрывали из-за пожара, снова доступна для проезда.

Во время июньской серии лесных пожаров в Турции эвакуировали около 50 тысяч человек.

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.