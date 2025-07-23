Біля грецького Коринфа спалахнула масштабна лісова пожежа: евакуюють села

У вівторок, 22 липня, поблизу грецького міста Коринфа спалахнула велика лісова пожежа, що змусило владу оголосити евакуацію кількох сіл.

Про це пише AP із посиланням на дані пожежної служби, передає "Європейська правда".

За даними пожежної служби, понад 180 пожежників, 15 літаків і 12 вертольотів боролися з пожежею в сосновому лісі в горах поблизу Коринфа. Про жертви поки що не повідомляється.

Фото: АР

Погодні умови були особливо важкими для пожежників. У багатьох районах країни температура піднялася до близько 40 градусів Цельсія.

Раніше цього ж дня пожежний вертоліт впав у море і затонув під час спроби набрати воду для гасіння іншої пожежі поблизу Афін. Троє членів екіпажу були врятовані і доставлені до лікарні.

Лісові пожежі часто трапляються в Греції під час спекотного та сухого літа, і цього року пожежна служба боролася з десятками пожеж по всій країні.

Зокрема лише за 10 липня в Греції спалахнули десятки лісових пожеж, зокрема на північ від столиці Афін пожежники впродовж всієї ночі боролися з великою пожежею і нарешті взяли її під контроль.

Повідомляли також, що на грецькому острові Крит та у Туреччині спалахнули лісові пожежі.