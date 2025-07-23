Возле греческого Коринфа вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуируют села

Во вторник, 22 июля, вблизи греческого города Коринфа вспыхнул крупный лесной пожар, что вынудило власти объявить эвакуацию нескольких сел.

Об этом пишет AP со ссылкой на данные пожарной службы, передает "Европейская правда".

По данным пожарной службы, более 180 пожарных, 15 самолетов и 12 вертолетов боролись с пожаром в сосновом лесу в горах недалеко от Коринфа. О жертвах пока не сообщается.

Фото: АР

Погодные условия были особенно тяжелыми для пожарных. Во многих районах страны температура поднялась до около 40 градусов Цельсия.

Ранее в этот же день пожарный вертолет упал в море и затонул при попытке набрать воду для тушения другого пожара вблизи Афин. Трое членов экипажа были спасены и доставлены в больницу.

Лесные пожары часто случаются в Греции во время жаркого и сухого лета, и в этом году пожарная служба боролась с десятками пожаров по всей стране.

В частности, только за 10 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров, в частности к северу от столицы Афин пожарные в течение всей ночи боролись с крупным пожаром и наконец взяли его под контроль.

Сообщалось также, что на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары.