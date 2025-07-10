В Греції за добу спалахнули десятки лісових пожеж

За останню добу в Греції спалахнули десятки лісових пожеж, зокрема на північ від столиці Афін пожежники протягом всієї ночі боролися з великою пожежею і нарешті взяли її під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Пожежа, що спалахнула в районі Оропос, за 60 кілометрів від столиці, була локалізована після кількох годин боротьби з вогнем.

За словами представника профспілки пожежників Костаса Цигаса, за 24 години по всій країні спалахнуло ще 55 лісових та чагарникових пожеж.

"З настанням світлового дня і за допомогою пожежних вертольотів ми повинні швидко загасити залишки осередків полум'я, перш ніж пізніше сьогодні посилиться сильний вітер", – сказав Цигас.

Ще одна пожежа спалахнула на курортному острові Тасос, де через сильний дим з запобіжних міркувань було евакуйовано гостей готелю.

За даними пожежної служби, на частині острова також зафіксували перебої з електропостачанням. Пожежу вдалося локалізувати.

Служба цивільного захисту випустила нові попередження, заявивши, що сильний вітер і тривала посуха означають, що навіть невеликі пожежі можуть швидко вийти з-під контролю. Згідно з останньою картою пожежної небезпеки, велика частина Греції залишається в зоні другого рівня пожежної небезпеки.

У сусідній Північній Македонії також повідомляється про кілька лісових пожеж. Греція направила два пожежні літаки та контингент для допомоги країні.

Повідомляли також, що на грецькому острові Крит та у Туреччині спалахнули лісові пожежі. З пожежами борються також на півдні Франції та у Каталонії.