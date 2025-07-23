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В аеропорту Стокгольма затримали пілота, який зібрався сісти за штурвал нетверезим

Новини — Середа, 23 липня 2025, 15:48 — Марія Ємець

В аеропорту "Арланда" – головному міжнародному аеропорту Швеції під Стокгольмом – запобігли виконанню рейсу пілотом, який був у нетверезому стані.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у вівторок. Близько 9:15 поліція зайшла з перевіркою на борт літака та за її результатами затримала пілота, що невдовзі мав сісти за штурвал. 

"У пілота виявився позитивний тест… Особа тепер під вартою за підозрою у керуванні у нетверезому стані", – повідомила речниця поліції Надя Нортон. 

Деталей про пілота офіційно не розкривають. За даними журналістів, це пілотеса зі США. 

Раніше у липні внаслідок падіння літака у британському аеропорту загинули чотири людини.

У Швеції взимку 2025 року вперше винесли вирок оператору дрона за кермування напідпитку.

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Швеція Авіарейси
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