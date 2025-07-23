В аэропорту Стокгольма задержали пилота, который собрался сесть за штурвал нетрезвым

В аэропорту "Арланда" – главном международном аэропорту Швеции под Стокгольмом – предотвратили выполнение рейса пилотом, который был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще во вторник. Около 9:15 полиция зашла с проверкой на борт самолета и по ее результатам задержала пилота, который вскоре должен был сесть за штурвал.

"У пилота оказался положительный тест... Человек теперь под стражей по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии", – сообщила пресс-секретарь полиции Надя Нортон.

Деталей о пилоте официально не раскрывают. По данным журналистов, это пилотесса из США.

Ранее в июле в результате падения самолета в британском аэропорту погибли четыре человека.

В Швеции зимой 2025 года впервые вынесли приговор оператору дрона за вождение в нетрезвом виде.