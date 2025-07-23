Франція та Україна викрили адміністратора російськомовного форуму хакерів

У межах тривалого розслідування французьких правоохоронців в Україні був затриманий чоловік, якого підозрюють в адмініструванні однієї з найбільших російськомовних платформ для кіберзловмисників xss. is.

Про це у середу розповів Європол, передає "Європейська правда".

Розслідування щодо діяльності платформи xss. is Франція розпочала ще у 2021 році, а минулого року воно перейшло в оперативну фазу із залученням української сторони.

Затримання підозрюваного в адмініструванні платформи відбулось у вівторок у межах "серії скоординованих правоохоронних заходів, спрямованих на збір доказів і ліквідацію злочинної інфраструктури", повідомив Європол.

Чоловік, як вважається, не лише адміністрував платформу, а й безпосередньо допомагав у скоєнні кіберзлочинів протягом майже 20 років.

xss. is, на якому зареєстровані понад 50 тисяч користувачів, був одним з головних російськомовних ринків продажу викрадених даних, хакерських інструментів та незаконних послуг.

"Він давно був центральною платформою для деяких найактивніших і найнебезпечніших кіберзлочинних мереж, яка використовувалася для координації, реклами та вербування", – кажуть у Європолі.

Минулого тижня повідомлялось, що правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).

Серед іншого, польське Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю затримало 18-річного члена проросійської хакерської групи.