Франция и Украина разоблачили администратора русскоязычного форума хакеров

В рамках длительного расследования французских правоохранительных органов в Украине был задержан мужчина, подозреваемый в администрировании одной из крупнейших русскоязычных платформ для киберпреступников xss. is.

Об этом в среду сообщил Европол, передает "Европейская правда".

Расследование деятельности платформы xss. is Франция начала еще в 2021 году, а в прошлом году оно перешло в оперативную фазу с привлечением украинской стороны.

Задержание подозреваемого в администрировании платформы произошло во вторник в рамках "серии скоординированных правоохранительных мероприятий, направленных на сбор доказательств и ликвидацию преступной инфраструктуры", сообщил Европол.

Мужчина, как считается, не только администрировал платформу, но и непосредственно помогал в совершении киберпреступлений на протяжении почти 20 лет.

xss. is, на котором зарегистрировано более 50 тысяч пользователей, был одним из главных русскоязычных рынков продажи похищенных данных, хакерских инструментов и незаконных услуг.

"Он давно был центральной платформой для некоторых самых активных и опасных киберпреступных сетей, которая использовалась для координации, рекламы и вербовки", – говорят в Европоле.

На прошлой неделе сообщалось, что правоохранительные органы более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).

Среди прочего, польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало 18-летнего члена пророссийской хакерской группы.