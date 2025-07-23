Сейм Польщі продовжив відмову в притулку на кордоні з Білоруссю

Польський Сейм у середу проголосував за продовження тимчасового обмеження права на подання заяви про притулок на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За продовження обмеження проголосували 381 польський депутат, 19 були проти. Ніхто не утримався.

Рішення було ухвалене на підставі так званого закону про притулок, який уряд Польщі ухвалив у грудні 2024 року. Уперше польський парламент ухвалив його наприкінці березня терміном на 60 днів.

Нове рішення Сейму означає, що продовження тимчасового призупинення права на притулок для тих, хто прибуває з Білорусі, буде діяти з 25 липня на наступні 60 днів.

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

У 2021 році десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.