Сейм Польши продлил отказ в предоставлении убежища на границе с Беларусью

Польский Сейм в среду проголосовал за продление временного ограничения права на подачу заявления о предоставлении убежища на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

За продление ограничения проголосовали 381 польский депутат, 19 были против. Никто не воздержался.

Решение было принято на основании так называемого закона о убежище, который правительство Польши приняло в декабре 2024 года. Впервые польский парламент принял его в конце марта сроком на 60 дней.

Новое решение Сейма означает, что продление временной приостановки права на убежище для прибывающих из Беларуси будет действовать с 25 июля на следующие 60 дней.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.