СМИ: Польша продолжит проверки на границах с Литвой и Германией

В Польше еще на 30 дней продлят проверки на границах с Литвой и Германией, соответствующее распоряжение уже готово.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

По данным радиостанции, в польском правительстве это аргументируют, в частности, тем, что не исчезли причины, по которым эти ограничения были введены.

В частности, мигранты до сих пор пытаются попасть в Польшу не только из Беларуси, но и через Латвию и Литву.

К тому же пограничный контроль решили сохранить, поскольку аналогичные меры до сих пор применяет Германия.

С 7 июля, когда начал действовать пограничный контроль, польские службы проверили в целом более 280 тысяч человек и почти 135 тысяч автомобилей.

На немецкой границе отказали во въезде 70 лицам – гражданам Ирана, Индии, Буркина-Фасо и России. На литовском участке границы сотрудники службы отказали во въезде 30 иностранцам из Индии, Азербайджана, Нигерии и Молдовы. Также были задержаны десять курьеров, среди которых были граждане Латвии, Эстонии и Украины.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После завершения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

Варшава выражала готовность отменить временный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг. Берлин, напомним, сделал этот шаг с началом работы нового правительства, чтобы заворачивать мигрантов.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.