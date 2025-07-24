Сибіга привітав главу МЗС Польщі з підвищенням

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав офіційне призначення польського візаві Радослава Сікорського на посаду віцепремʼєр-міністра уряду Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав на Х.

Глава українського МЗС "щиро привітав" Сікорського з новою посадою.

"Бажаю сили, натхнення та наполегливості. Розраховую на нашу добру та плідну співпрацю і вірю у спільні перемоги та успіхи", – додав він.

Радослав Сікорський отримав посаду віцепремʼєра в межах перестановок в уряді Польщі, здійсненої напередодні Дональдом Туском.

Оглядачі вважають, що ця зміна свідчить про потенційну можливість Сікорського очолити нинішню партію влади "Громадянську платформу" на майбутніх виборах.

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