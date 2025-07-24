Сибига поздравил главу МИД Польши с повышением

Министр иностранных дел Андрей Сибига поздравил официальное назначение польского визави Радослава Сикорского на должность вице-премьер-министра правительства Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал на Х.

Глава украинского МИД "искренне поздравил" Сикорского с новой должностью.

"Желаю силы, вдохновения и настойчивости. Рассчитываю на наше доброе и плодотворное сотрудничество и верю в общие победы и успехи", – добавил он.

Радослав Сикорский получил должность вице-премьера в рамках перестановок в правительстве Польши, осуществленных накануне Дональдом Туском.

Обозреватели считают, что это изменение свидетельствует о потенциальной возможности Сикорского возглавить нынешнюю партию власти "Гражданскую платформу" на будущих выборах.

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