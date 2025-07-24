В Естонії кажуть, що РФ переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО
В уряді Естонії заявили, що Росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби поблизу естонських кордонів.
Про це на пресконференції в Таллінні сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
За даними естонської влади, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 кілометрів від естонського кордону.
Таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотних літальних апаратів.
Однак засоби РЕБ також спричиняють серйозні перешкоди для роботи системи глобального позиціонування (GPS), яка використовується комерційними літаками та кораблями.
Раніше в Естонії попередили про посилення GPS-перешкод в районі Нарви та узбережжя Нарвської затоки.
Також заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.
А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.