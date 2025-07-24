Естонія фіксує посилення GPS-перешкод в районі Нарви

Влада Естонії попереджає про посилення GPS-перешкод в районі Нарви та узбережжя Нарвської затоки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) та Департамент транспорту рекомендують утриматися від запуску дронів у цій зоні через ризик втрати управління пристроями.

За даними TTJA, причиною перешкод стало увімкнення нового радіоглушителя за кордоном Естонії – імовірно, на території Росії.

"У Балтійському регіоні є два основних джерела GPS-перешкод – Калінінград і Санкт-Петербург. Зараз зафіксовано нове джерело, яке особливо впливає на польоти дронів в районі Нарви", – заявив представник відомства Ерко Кулу.

Хоча польоти авіації і морське судноплавство залишаються безпечними завдяки альтернативним навігаційним системам, приватні власники дронів ризикують втратити техніку або створити загрозу для інших.

Поліція і прикордонна охорона раніше вже встановили 5-кілометрову зону заборони на польоти дронів біля східного кордону.

GPS-перешкоди фіксуються в Естонії з червня 2023 року, в основному на висотах від 1500 метрів.

Влада країни заявляє, що технічно усунути вплив перешкод з території Естонії неможливо, оскільки обладнання знаходиться за кордоном.

Нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Єврокомісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Згодом заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.