Британія, Німеччина і Франція у пʼятницю обговорять ситуацію в Газі

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував "екстрену телефонну розмову" з колегами з Німеччини та Франції, присвячену гуманітарній ситуації в секторі Гази.

Про це йдеться в заяві британського уряду, яку цитує "Європейська правда".

За словами Стармера, ситуація в секторі Гази продовжує погіршуватись, і "ми є свідками гуманітарної катастрофи".

"Завтра я проведу екстрену телефонну розмову з партнерами з європейської "трійки", під час якої ми обговоримо, що можна зробити в терміновому порядку, щоб зупинити вбивства і забезпечити людей їжею, якої вони так потребують, одночасно вживаючи всіх необхідних заходів для встановлення тривалого миру", – додав він.

Премʼєр Британії наголосив, що він із лідерами Німеччини та Франції погоджується з необхідністю "зміни курсу Ізраїлю та надання без затримок необхідної допомоги Газі".

Також Стармер підтримав зусилля США та інших країн, спрямовані на досягнення припинення вогню в секторі Гази та звільнення утримуваних угрупованням ХАМАС заручників.

В останні дні європейські держави все більше критикують Ізраїль, який звинувачують в обстрілі цивільного населення Гази та блокування гуманітарної допомоги.

Тим часом переговори про перемирʼя в Газі, схоже, зазнали невдачі після рішення американської сторони повернутись додому з Катару.