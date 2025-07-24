Великобритания, Германия и Франция в пятницу обсудят ситуацию в Газе
Британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал "экстренный телефонный разговор" с коллегами из Германии и Франции, посвященный гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Об этом говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует "Европейская правда".
По словам Стармера, ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, и "мы являемся свидетелями гуманитарной катастрофы".
"Завтра я проведу экстренный телефонный разговор с партнерами из европейской „тройки", в ходе которого мы обсудим, что можно сделать в срочном порядке, чтобы остановить убийства и обеспечить людей едой, в которой они так нуждаются, одновременно принимая все необходимые меры для установления прочного мира", – добавил он.
Премьер Великобритании подчеркнул, что он с лидерами Германии и Франции согласен с необходимостью "изменения курса Израиля и предоставления без задержек необходимой помощи Газе".
Также Стармер поддержал усилия США и других стран, направленные на достижение прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых группировкой ХАМАС заложников.
В последние дни европейские государства все больше критикуют Израиль, который обвиняют в обстреле гражданского населения Газы и блокировании гуманитарной помощи.
Между тем переговоры о перемирии в Газе, похоже, потерпели неудачу после решения американской стороны вернуться домой из Катара.