Великобритания, Германия и Франция в пятницу обсудят ситуацию в Газе

Британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал "экстренный телефонный разговор" с коллегами из Германии и Франции, посвященный гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

По словам Стармера, ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, и "мы являемся свидетелями гуманитарной катастрофы".

"Завтра я проведу экстренный телефонный разговор с партнерами из европейской „тройки", в ходе которого мы обсудим, что можно сделать в срочном порядке, чтобы остановить убийства и обеспечить людей едой, в которой они так нуждаются, одновременно принимая все необходимые меры для установления прочного мира", – добавил он.

Премьер Великобритании подчеркнул, что он с лидерами Германии и Франции согласен с необходимостью "изменения курса Израиля и предоставления без задержек необходимой помощи Газе".

Также Стармер поддержал усилия США и других стран, направленные на достижение прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых группировкой ХАМАС заложников.

В последние дни европейские государства все больше критикуют Израиль, который обвиняют в обстреле гражданского населения Газы и блокировании гуманитарной помощи.

Между тем переговоры о перемирии в Газе, похоже, потерпели неудачу после решения американской стороны вернуться домой из Катара.