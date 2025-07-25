Глава МЗС Франції відстоює намір Парижа визнати Палестину державою

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро відстоює рішення Парижа про визнання Палестинської держави, що має відбутись восени.

Свою позицію він опублікував у п’ятницю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Франція планує визнати Палестинську державу у вересні, ставши першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка це зробить.

"ХАМАС завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав. Визнавши Палестину, Франція доводить неправоту цього терористичного руху. Вона підтримує табір миру напротивагу табору війни", – наполіг міністр.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.

ХАМАС заявив, що рішення Франції є "позитивним кроком у правильному напрямку" та закликав усі країни світу "наслідувати приклад Франції".

Наразі Державу Палестина визнають понад 140 зі 193 держав-членів ООН.