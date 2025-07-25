Глава МИД Франции отстаивает намерение Парижа признать Палестину государством

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отстаивает решение Парижа о признании Палестинского государства, которое должно состояться осенью.

Свою позицию он опубликовал в пятницу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Франция планирует признать Палестинское государство в сентябре, став первым членом Совета безопасности ООН и страной G7, которая это сделает.

"ХАМАС всегда отказывался от решения о создании двух государств. Признав Палестину, Франция доказывает неправоту этого террористического движения. Она поддерживает лагерь мира в противовес лагерю войны", – настоял министр.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио остро раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

ХАМАС заявил, что решение Франции является "положительным шагом в правильном направлении" и призвал все страны мира "последовать примеру Франции".

Сейчас Государство Палестина признают более 140 из 193 государств-членов ООН.