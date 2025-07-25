Зеленський заперечує, що спілкувався з фон дер Ляєн після ухвалення закону про НАБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ 24 липня.

Зеленський заперечив, що спілкувався з президенткою Єврокомісії після ухвалення закону – про що раніше сказав речник Єврокомісії.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила – це фейк. Ми не мали розмови", – сказав президент.

Нагадаємо, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону та повідомив, що фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.